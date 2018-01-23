Украинцы, выжившие во время теракта в Кабуле, прибыли в Киев

В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) приземлился первый рейс с украинцами, выжившими во время захвата отеля Intercontinental в Кабуле.

В аэропорту их встречали родные и близкие, сообщает ТСН.

Некоторые вернулся даже без вещей - они сгорели в гостинице. От комментариев журналистам украинцы отказались.

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Следующие группы украинцев должны прилететь также сегодня и завтра, 24 января.

24 января ожидается прибытие спецрейса с телами погибших.

Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных боевиков ворвались в отель Intercontinental в Кабуле и открыли огонь по его гостям. После 17 часов спецоперации экстремисты были ликвидированы.

В результате теракта погибли по меньшей мере 43 человека, в том числе 11 иностранцев. По данным посла Украины в Афганистане, погибли семеро граждан Украины, еще 19 украинцев удалось спасти.

Ответственность за нападение взяла на себя организация Талибан.