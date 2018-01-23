Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи телефонных переговоров между главарем ЧВК "Вагнера" Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил РФ Евгением Никифоровым (позывной "Тамбов").
Видеозапись доступна на сайте СБУ.
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На записи Уткин и Никифоров обсуждают выдвижения членов так называемой частной военной компании, а также техники на позиции.
Запись датирована 27 января 2015 года.
Напомним, СБУ заявила, что з время боев на Донбассе в ЧВК "Вагнера" было около сотни убитых.