В Давосе открыли "Украинский дом"

В рамках 48-го Всемирного экономического форума в Давосе впервые открыли площадку "Украинский дом".
Об этом Укринформу сообщил Андрей Цымбал, управляющий партнер компании, которая участвует в экономическом форуме.
"Украинский дом" представляет собой предпринимательский IT-хаб, где в течение четырех дней будут проходить дискуссии в различных форматах на тему того, что Украина может предложить международным партнерам.
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"Мы становимся свидетелями четвертой промышленной революции, которая изменит экономики стран. Текущий год может стать для Украины годом привлечения инвесторов и экономического роста", - добавил Цымбал.
Напомним, Порошенко оказался в топ-10 самых богатых спикеров Давоса