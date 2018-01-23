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Главная » Страна » Нафтогаз требует у Кабмина 110 миллиардов грн

Нафтогаз требует у Кабмина 110 миллиардов грн

Нафтогаз требует у Кабмина 110 миллиардов грн
Фото: Ведомости-Украина

Речь идет о компенсации расходов, связанных с выполнением специальных обязательств

23.01.18 1016
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За поставки газа в рамках выполнения специальных обязательств НАК Нафтогаз Украины и ОАО "Укргазвыдобування" требуют от Кабмина компенсировать потери в размере 110 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Речь идет о компенсации расходов, связанных с выполнением специальных обязательств, которые были возложены на компании Кабинетом министров, в соответствии с положениями закона "О рынке природного газа" и решений украинских судов.

"Текущая схема возложения спецобязательств вредит и государству, и потребителям, и развитию рынка. Существование этой схемы в течение последних 2 лет стоило значительную сумму денег, которую мы оцениваем в более 110 млрд гривен", - говорит председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Отмечается, что с 1 октября 2015 года, когда правительство возложило на Нафтогаз специальные обязательства, и до конца 2017 года компания поставила контрагентам, на которых распространяется действие специальных обязательств, 40,7 млрд кубов газа.

"Закон определяет, что компания, которая выполняет специальные обязательства, имеет право на получение компенсации своих экономически обоснованных затрат, уменьшенных на доходы, полученные в процессе выполнения специальных обязательств, и с учетом допустимого уровня прибыли", - говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего выполнение специальных обязательств повлияло на Укргазвыдобування, дочернее предприятие Нафтогаза.

"По нашим расчетам общий размер компенсации за выполнение специальных обязательств Укргазвыдобування за указанный период составляет до 74,8 млрд гривен", - отмечает председатель УГВ Олег Прохоренко в своем письме Кабмину.

В Нафтогазе утверждают, что из-за несоответствия установленной правительством цены экономически обоснованным расходам компании и с учетом прибыли на уровне 5%, компания недополучила за этот период 12,1 млрд гривен.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, поставляя значительные объемы газа определенным правительством компаниям вопреки внутренним процедурам отбора контрагентов, Нафтогаз получил почти 20% средств за поставленный им газ.

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