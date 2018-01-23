Первый тендер на получение лицензий для 4G пройдет 26 января

Первый тендер на 4G в диапазоне 2600 МГц состоится 26 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

23 января 2018 тендерная комиссия рассмотрела подтверждающие документы по поступлению в НКРСИ тендерной гарантии по соответствующим лотам от претендентов на участие в тендере и приняла решение, что все претенденты выполнили соответствующие условия.

Таким образом, тендерная комиссия признала претендентов участниками тендера по каждому лоту с утверждением соответствующего реестра участников.

"На открытых, прозрачных и равных условиях для всех участников тендера 26 января 2018 в 10.00 в НКРСИ тендерной комиссией на заседании планируется последовательно по каждому лоту вскрытия конвертов участников, по результатам чего будет объявлено указанные в них ценовые предложения", - говорится в сообщении.

Напомним, три основных мобильных оператора (Vodafone Украина, lifecell и Киевстар) подали заявки на шесть лотов по 10 МГц, за седьмой лот шириной в 20 МГц спектра бороться только Vodafone Украины и lifecell.