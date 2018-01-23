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Главная » Страна » Первый тендер на получение лицензий для 4G пройдет 26 января

Первый тендер на получение лицензий для 4G пройдет 26 января

Первый тендер на получение лицензий для 4G пройдет 26 января
Фото: livesecurity.com.ua

Тендерная комиссия допустила всех участников к конкурсу

23.01.18 293
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Первый тендер на 4G в диапазоне 2600 МГц состоится 26 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

23 января 2018 тендерная комиссия рассмотрела подтверждающие документы по поступлению в НКРСИ тендерной гарантии по соответствующим лотам от претендентов на участие в тендере  и приняла решение, что все претенденты выполнили соответствующие условия.

Таким образом, тендерная комиссия признала претендентов участниками тендера по каждому лоту с утверждением соответствующего реестра участников.

"На открытых, прозрачных и равных условиях для всех участников тендера 26 января 2018 в 10.00 в НКРСИ тендерной комиссией на заседании планируется последовательно по каждому лоту вскрытия конвертов участников, по результатам чего будет объявлено указанные в них ценовые предложения", - говорится в сообщении.

Напомним, три основных мобильных оператора (Vodafone Украина, lifecell и Киевстар) подали заявки на шесть лотов по 10 МГц, за седьмой лот шириной в 20 МГц спектра бороться только Vodafone Украины и lifecell.

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