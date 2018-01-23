НАБУ против НАБУ: Независимая ассоциация банков решила судиться с Антикоррупционным бюро

Независимая ассоциация банков Украины собирается судиться с Национальным антикоррупционным бюро Украины за использование антикоррупционным ведомством аббревиатуры НАБУ. Об этом сообщает пресс-офис ассоциации.

"Уже третий год длится переписка Независимой ассоциации банков Украины с Национальным антикоррупционным бюро Украины, целью которой является необходимость добиться от молодого государственного правоохранительного органа уважения к действующему законодательству... Похоже, что НАБУ (Ассоциации) придется судиться с НАБУ (Бюро). И только суд (в Киеве, а, может, в Страсбурге) определит кто, зачем и почему", - говорится в сообщении.

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Независимую ассоциацию банков Украины была создана 4 ноября 2011 года. На учредительном собрании представители 80 банков утвердили ее название и, таким образом, и ее аббревиатуру.

В 2013 объединение представителей банковского сообщества стало владельцем свидетельства Украины на знак для товаров и услуг "НАБУ".

В 2014 ассоциация обратилась в Кабмин с просьбой не допустить дублирования сокращенного названия.

"Чиновники вроде прислушались к предостережениям ассоциации. Как следствие, в законе Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14.10.2014 зафиксировано сокращенное название "Национальное бюро". Похоже, в этой истории должны были поставить точку. Но не судьба. Руководство Национального антикоррупционного бюро Украины без сожаления и смятения подогнало к своей деятельности аббревиатуру НАБУ", - сообщает банковская ассоциация.

Банкиры уже написали главе НАБУ Артему Сытнику семь писем о путанице в названиях.

Ассоциация жалуется, что на ее почтовый ящик приходят письма, адресованные антикоррупционному бюро, которые содержат персональные данные и конфиденциальную информацию.