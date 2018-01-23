Объявлен тендер на строительство метро на Виноградарь

Киевский метрополитен объявил тендер на первую очередь строительства нового участка Сырецко-Печерской линии метро. Соответствующее объявление размещено на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.
Сообщается, что работы будут включать строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе (участок от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".
Ожидаемая стоимость закупки строительных работ составляет 6,322 млрд грн.
Подать заявку на участие можно до 19 февраля. Сам аукцион запланирован на 27 марта. Все работы должны быть выполнены до 30 апреля 2021 года.