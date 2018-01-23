24 января в Киеве ограничат движение по Московскому мосту

В среду, 24 января, в Киеве из-за проведения ремонтных работ ограничат движение по Московскому мосту. Об этом говорится в сообщении Киевавтодора в Facebook.
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"С 10:00 до 15:00 24.01.2018 в связи с выполнением ремонтных работ на Московском мосту через Днепр будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина в первой полосе движения", – говорится в сообщении.
Ранее Укравтодор обнародовал перечень дорог, которые отремонтируют в 2018 году.