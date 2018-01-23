АТО: на Донбассе не стреляли

23 января в районе проведения антитеррористической операции вдоль всей линии соприкосновения сохраняется режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По состоянию на 18:00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины не было зафиксировано.
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Подразделения силы АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей.