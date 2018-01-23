Волкер и Муженко обменялись взглядами

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и рассмотрели перспективы развития отношений между Украиной и США в оборонной сфере

Во вторник, 23 января, начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко провел встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в Facebook.

"В ходе встречи генерал армии Украины Виктор Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере.

Участие во встрече приняла чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович.

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Ранее сообщалось, что 26 января в Дубае специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

23 января Волкер прибыл в Украину, однако его визит на восток страны оказался под угрозой из-за погодных условий.