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Минюст отчитался о выплатах по решениям ЕСПЧ

Минюст отчитался о выплатах по решениям ЕСПЧ
Здание ЕСПЧ / Фото: flickr.com/photos/jodastephen

Украина не имеет просроченных долгов по решениям Европейского суда по правам человека

23.01.18 65
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Украина с 2007 по 2017 год выплатила 1 млрд 892 млн грн по решениям Европейского суда по правам человека, из которых 1 млрд 483 млн грн было выплачено в период с 2014 по 2017 год. Об этом сообщила первый замминистра юстиции Наталья Бернацкая, передает УНИАН.

"На сегодня мы не имеем просроченных долгов по решению Европейского суда по правам человека... Это огромный прогресс, который был отмечен Европейским судом по правам человека и Советом Европы. На сегодняшний день мы находимся на 5-м месте, обогнав Россию, Румынию, Венгрию и так далее", – добавила Бернацкая.

По ее словам, всего с 2014 по 2017 год Министерству юстиции удалось закрыть 125 дел по возмещению гражданам средств, из них 100 – только за последний год.

Первый замминистра отметила, что для возмещения убытков, причиненных госбюджету вследствие выполнения решений Европейского суда по правам человека, Министерство юстиции подало 823 заявления в Генеральную прокуратуру против компаний или физических лиц, нарушавших права граждан с 2014 по 2017 год, на сумму более 85 млн грн, которые затрагивают интересы почти 2000 лиц.

Бернацкая сообщила, что правоохранительные органы устанавливают, была ли вина конкретного лица в том, что ЕСПЧ вынес свое решение. На сегодня еще 722 таких заявления Минюста рассматриваются в Генеральной прокуратуре. Они касаются 5300 лиц, в отношении которых будет устанавливаться вина в нарушении прав со стороны конкретных компаний, учреждений или лиц.

"Мы беремся усовершенствовать законодательство для того, чтобы по каждому делу, по которому было выполнено решение суда, мы имели инструменты вместе с правоохранителями найти и затем взыскать с этого лица средства в пользу граждан", – добавила она.

Напомним, Минюст обратился в Хозяйственный суд города Киева с просьбой взыскать с компании "Киевэнерго" 54,2 млн грн в качестве регресса по проигранному в ЕСПЧ иску компании "Золотой Мандарин Ойл".

Также Минюст обратился в Хозяйственный суд Луганской области с просьбой взыскать с компании "Линик" (компания-оператор Лисичанского НПЗ – "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания") 705,6 млн грн в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека иску компании "Агрокомплекс".

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