Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Цена газа от Газпрома будет ниже, чем от европейских поставщиков, – Нафтогаз

Цена газа от Газпрома будет ниже, чем от европейских поставщиков, – Нафтогаз

Цена газа от Газпрома будет ниже, чем от европейских поставщиков, – Нафтогаз
Фото: gaz-system.pl

Поставки от российского газового монополиста составят половину всего импорта газа в 2018 году

23.01.18 111
000

Цена поставок природного газа, который согласно решению Стокгольмского арбитража Украина будет вынуждена купить у российского газового монополиста компании Газпром, будет ниже стоимости газа от европейских поставщиков. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, передает УНИАН.

"Минимальный объем, который мы должны отобрать по новому контракту – это четыре миллиарда кубических метров (в год, – ред.). Цена как на четыре, так и на пять – ниже той цены, которую мы сейчас получаем с европейского направления", – сказал он.

По словам Коболева, поставки газа от Газпрома будут занимать половину всего импорта газа в 2018 году, поскольку годовая потребность в импорте составляет около 10 млрд куб. м.

Также он отметил, что покупка газа у Газпрома – это обязательство Нафтогаза согласно решению Стокгольмского арбитража, но вместе с тем – это выгодно для Украины.

"Решение о покупке является как логичным, так и обязательным", – считает Коболев.

Напомним, в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у Газпрома. В 2017 году Украина увеличила импорт газа на 26,8%, до 14,1 миллиарда кубометров. Импорт газа для отечественных нужд осуществляется только с территории европейских стран.

22 декабря 2017 года Нафтогаз получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у Газпрома во втором квартале 2014 года, на 27,4% – до $352 за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму $56 млрд.

Также арбитраж снизил объем газа, который Нафтогаз в 2018-2019 годах будет обязан покупать у Газпрома, с 52 до 5 миллиардов кубометров в год. Комментируя это решение, президент Петр Порошенко сказал, что Украина готова возобновить поставки природного газа из России только при условии, что они будут дешевыми, честными и не коррупционными.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Решение о возвращении России в ПАСЕ собираются подготовить до июняМинюст отчитался о выплатах по решениям ЕСПЧНафтогаз требует у Кабмина 110 миллиардов грн

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 25364
  2. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 55693
  3. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 8813
  4. Вне клетки. Почему в Украине должны исчезнуть детские интернаты 2371
  5. Спецназ и медведи. Что на Маланку делали разбойники и пограничники на границе Украины и Румынии 4279
  6. Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 5773
  7. Севастополь. Город, который спас 5026
  8. Корь наступает. Вспышка или эпидемия 4540
  9. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 22585
  10. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 9020
  1. Рассекречен доклад о советской миссии на Луне 16636 / 18522
  2. Мийте руки. Носіть шапочку із фольги 4973 / 7649
  3. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 2777 / 22585
  4. Бег на месте. Андерс Аслунд о неповоротливости украинской экономики 2515 / 2628
  5. Геологи доказали, что Австралия и Канада были одним целым 1977 / 2266
  6. Обнародована программа участия Порошенко в Давосском форуме 1742 / 1967
  7. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 1724 / 1973
  8. В России задумались над созданием собственной орбитальной станции 1567 / 1843
  9. Госстат посчитал украинцев 1251 / 1497
  10. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 1142 / 34431
  1. Мийте руки. Носіть шапочку із фольги 35 / 7649
  2. Бег на месте. Андерс Аслунд о неповоротливости украинской экономики 17 / 2628
  3. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 16 / 1973
  4. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 10 / 2564
  5. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 7 / 7275
  6. Рассекречен доклад о советской миссии на Луне 7 / 18522
  7. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 7 / 1283
  8. В России задумались над созданием собственной орбитальной станции 6 / 1843
  9. Олимпиадное дело. Как стать звездой интеллектуального спорта 5 / 2168
  10. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 5 / 8813
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.