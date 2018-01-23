Цена газа от Газпрома будет ниже, чем от европейских поставщиков, – Нафтогаз

Поставки от российского газового монополиста составят половину всего импорта газа в 2018 году

Цена поставок природного газа, который согласно решению Стокгольмского арбитража Украина будет вынуждена купить у российского газового монополиста компании Газпром, будет ниже стоимости газа от европейских поставщиков. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, передает УНИАН.

"Минимальный объем, который мы должны отобрать по новому контракту – это четыре миллиарда кубических метров (в год, – ред.). Цена как на четыре, так и на пять – ниже той цены, которую мы сейчас получаем с европейского направления", – сказал он.

По словам Коболева, поставки газа от Газпрома будут занимать половину всего импорта газа в 2018 году, поскольку годовая потребность в импорте составляет около 10 млрд куб. м.

Также он отметил, что покупка газа у Газпрома – это обязательство Нафтогаза согласно решению Стокгольмского арбитража, но вместе с тем – это выгодно для Украины.

"Решение о покупке является как логичным, так и обязательным", – считает Коболев.

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Напомним, в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у Газпрома. В 2017 году Украина увеличила импорт газа на 26,8%, до 14,1 миллиарда кубометров. Импорт газа для отечественных нужд осуществляется только с территории европейских стран.

22 декабря 2017 года Нафтогаз получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у Газпрома во втором квартале 2014 года, на 27,4% – до $352 за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму $56 млрд.

Также арбитраж снизил объем газа, который Нафтогаз в 2018-2019 годах будет обязан покупать у Газпрома, с 52 до 5 миллиардов кубометров в год. Комментируя это решение, президент Петр Порошенко сказал, что Украина готова возобновить поставки природного газа из России только при условии, что они будут дешевыми, честными и не коррупционными.