Волкер и Черныш обсудили помощь населению в ОРДЛО

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер и министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш во время встречи в Киеве 23 января обсудили объединение усилий Украины и США с международными организациями для помощи жителям временно оккупированных территорий Украины. Об этом Волкер сообщил в Twitter.

"Хорошая дискуссия с министром Чернышем о том, как Украина и США могут работать вместе с международными организациями, чтобы помочь людям на подконтрольных России территориях Украины и восстановить территориальную целостность Украины", – написал Волкер.

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Good discussion with Minister Chernysh about can work together along with international organizations to help the people in Russia-controlled parts of Ukraine and restore’s territorial integrity. @mtot_gov_ua @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/b24tKBINQd — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 23 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что 26 января в Дубае спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

А перед встречей с Сурковым Волкер планировал посетить Киев и Донбасс. 23 января он прибыл в Украину, однако его визит на восток страны оказался под угрозой из-за погодных условий.