На сайте президента обнародован список кандидатов в Центризбирком

Президент Петр Порошенко предлагает назначить 13 новых членов Центральной избирательной комиссии. Фамилии претендентов опубликованы на сайте главы государства.
Президент внес представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии:
Басалаевой Аллы Валентиновны,
Бернацкой Натальи Илларионовны,
Вербенского Михаила Георгиевича,
Ефремовой Ирины Алексеевны,
Желтовой Ольги Николаевны,
Кустовой Светланы Николаевны,
Лотюк Ольги Степановны, Плукаря Виталия Владимировича,
Радченко Евгения Владимировича, Синицы Надежды Любомировны,
Слипачук Татьяны Владимировны,
Шипилова Леонтия Николаевича,
Юзьковой Татьяны Леонидовны.