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Новый Центризбирком. Как изменится состав украинского ЦИК
Фото: УНИАН

Новый Центризбирком. Как изменится состав украинского ЦИК

Блок Порошенко и Народный фронт получат большинство в органе, который в будущем определит победителей президентских и парламентских выборов

Милан Лелич - 24.01.18 1749
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О необходимости кадровой перезагрузки ЦИК говорили с лета 2014 года, когда истек срок полномочий 12 из 15 членов комиссии, назначенных еще в 2007-м в разгар президентства Виктора Ющенко. Тогда обновление ЦИК отложили под предлогом приближающихся парламентских выборов 2014-го. Но и после окончания выборов президент и парламент не торопились с назначением. ЦИК в своем старом составе продолжала работать, назначать довыборы в отдельных мажоритарных округах и заниматься рутинной работой. Ее глава Михаил Охендовский успел получить орден Ярослава Мудрого, стал фигурантом возбужденного НАБУ уголовного дела из-за возможной причастности к "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Ближе всего к ротации членов ЦИК Рада подошла летом 2016 года, когда президент Украины Петр Порошенко предложил парламенту назначить 11 новых членов комиссии. Но депутаты так и не смогли договориться о позитивном голосовании, в результате вопрос даже не дошел до сессионного зала. В феврале 2017-го членов комиссии с истекшим сроком полномочий стало тринадцать. И хотя обновление ЦИК является задачей парламента перед началом каждой очередной сессии, дальше "политических консультаций" дело не двигалось.

В начале 2018-го Порошенко внес в Раду представление на 14 новых членов Центральной избирательной комиссии. В соответствии с законом, он учел при этом пожелания парламентских фракций, так что новый ЦИК опять будет сформирован по квотному принципу. При этом ни один из "старых" членов комиссии шансов на переизбрание не получил, по словам собеседников Фокуса, на этом особо настаивал президент.

Нынешняя коалиция из БПП и НФ получит большинство в новом ЦИК – 9 голосов из 15

Две самые большие фракции, Блок Порошенко и Народный фронт, получили пять и четыре места соответственно, Радикальная партия, "Самопомощь", группы "Партия "Возрождение" и "Воля народа" – по одному, фракционная "принадлежность" одного кандидата пока непонятна. А "Батькивщина" и вовсе может остаться без своего представителя. Бело-сердечные видели своим представителем нынешнюю замглавы ЦИК Жанну Усенко-Черную, а когда поняли, что президент с этим не согласится, просто не успели оформить документы на другого кандидата.

В любом случае, нынешняя коалиция из БПП и НФ получит большинство в новом ЦИК – 9 голосов из 15, их кандидаты должны войти в руководство комиссии. С получением кворума для принятия решений – 10 членов комиссии – тоже вряд ли возникнут большие проблемы.

Все кандидаты должны пройти спецпроверку Нацагентства по предотвращению коррупции, которая будет длиться не меньше 15 дней. Таким образом, на первой неделе новой парламентской сессии, которая стартует 5 февраля, их, скорее всего, назначить не успеют, хотя такая возможность еще сохраняется. В любом случае, по словам собеседников Фокуса, перезагрузка ЦИК должна произойти до конца февраля, все поданные президентом кандидаты имеют высокие шансы на назначение, особых сюрпризов от парламента ожидать не стоит.

Фокус собрал краткую информацию о кандидатах в члены ЦИК, которые будут подводить итоги президентских и парламентских выборов 2019 года.

Алла Басалаева. Квота "Партии "Возрождение". Судья Дарницкого райсуда Киева. Ранее 7 лет работала в ЦИК, представляя интересы комиссии в судах.

Наталья Бернацкая. Квота Народного фронта. Первый замминистра юстиции, более известна под свей девичьей фамилией – Севостьянова. На посту с начала 2015 года, ранее была уполномоченным Кабмина в Европейском суде по правам человека.

Михаил Вербенский. Квота БПП. Директор департамента аналитической работы и организации управления МВД. В органах внутренних дел с 1976 года, в 2005-м был назначен заместителем тогдашнего главы МВД Юрия Луценко.

Ирина Ефремова. Квота Народного фронта. Депутат от НФ, работает в Комитете ВР по вопросам регламента. Как считается, входит в орбиту влияния главы МВД Арсена Авакова.

Ольга Желтова. Квота БПП. Замглавы секретариата Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия.

Олег Конопольский. Квота Народного фронта. Юрист. На президентских выборах 2010 года был доверенным лицом кандидата Арсения Яценюка.

Светлана Кустова. Квота БПП. Юрисконсульт ООО "Моор и партнеры", помощница депутата Ирины Фриз, в прошлом созыве была помощницей Петра Порошенко. В 2004-м входила в команду юристов Виктора Ющенко во время рассмотрения вопроса о "третьем туре" президентских выборов.

Ольга Лотюк. Квота БПП. Нотариус, доцент КНУ им. Тараса Шевченко. В 2006-м безуспешно баллотировался в Раду от партии "Новая сила".

Виталий Плукар. Квота БПП. Заведующий отделом в Администрации президента, был помощником одного из главных юристов партии УДАР Валерия Карпунцова.

Евгений Радченко. Квота "Самопомощи". Директор по развитию ОО "Интерньюз-Украина", эксперт Реанимационного пакета реформ, сооснователь и экс-замглавы правления Комитета избирателей Украины, активный участник Евромайдана.

Надежда Синица. Квота неизвестна, возможно – Народный фронт. Юрист, была замглавы министра Кабинета министров в первом правительстве Арсения Яценюка.

Татьяна Слипачук. Вероятнее всего, квота "Воли народа". Партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko, эксперт в сфере международного арбитража.

Леонтий Шипилов. Квота Народного фронта. Доцент Киево-Могилянской академии, помощник депутат от НФ Николая Величковича, в 2012-м безуспешно баллотировался в ВР по спискам УДАРа.

Татьяна Юзькова. Квота Радикальной партии Олега Ляшко. Адвокат, народный депутат от РПЛ с конца 2015 года, член парламентского Комитета по правовой политике и правосудию.

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