Центрэнерго не будет покупать уголь у Ахметова

Государственная компания Центрэнерго отказалась от закупок угля у энергохолдинга ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова.
Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей Facebook-странице.
"В течение прошлого года Центрэнерго требовало от ДТЭК увеличить объемы добычи для себя до 250 тыс. тонн в месяц, это 3 млн тонн угля в год. И вот теперь отказались от этого угля, под который дополнительно закладывались лавы", - пишет он.
Напомним, Киев снял санкции с российского поставщика угля.