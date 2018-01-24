Поставки дронов и ПТРК для украинской армии оказались "совершенно секретными"

Генштаб ВСУ засекретил информацию о поставках украинской армии новых противотанковых ракетных комплексов и беспилотников. Об этом сообщает ЛИГА со ссылкой на ответе пресс-службы Генштаба.

Военные предоставили комментарий в ответ на информацию, которую 15 января опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Он утверждал, что Генштаб принял решение внести в список потребностей ВСУ "800 современных противотанковых ракетных комплексов типа Стугна и Корсар", "несколько тысяч управляемых ракет" и "500 беспилотных летательных аппаратов".

Пресс-служба Генштаба в ответе на запрос отметила, что потребность армии в оружии и технике и порядок ее удовлетворения, в том числе ПТРК "Стугна", "Корсар" и беспилотниками, определена государственной целевой оборонной программой развития вооружения и военной техники ВСУ до 2020 года.

Данная программа утверждена постановлением Кабинета министров от 30 марта 2016 года №284-6. "Информация, содержащаяся в указанном постановлении, имеет гриф ограниченного доступа "Совершенно секретно", – отметили в Генштабе.

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