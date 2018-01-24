Спикер парламента сказал, что никогда лично не контактировал с Виктором Януковичем

В среду Оболонский районный суд Киева проводит допрос председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Он прибыл в суд в качестве свидетеля обвинения по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что перед началом допроса Парубия адвокаты Януковича хотели присоединить к материалам дела видеозаписи с участием спикера, на которых он говорит об обстоятельствах событий на Майдане, в частности, убийствах активистов.

При этом прокурор Максим Крым отметил, что в данном процессе Виктор Янукович не обвиняется в гибели людей на Майдане, поэтому данные материалы не имеют отношения к этому делу.

Суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты и приступил к допросу Парубия.

В начале допроса спикер парламента сказал, что никогда лично не контактировал с Виктором Януковичем. Парубий также считает, что экс-президент находился под влиянием российских властей и еще подписанием в 2010 году Харьковских соглашений положил начало будущей агрессии РФ против Украины.

Напомним, Оболонский райсуд назначил портретную экспертизу Путина.