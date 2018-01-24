Арест Сущенко продлен еще на два месяца

Журналисту не отдают всех писем, которые приходят в его адрес

Адвокат журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно удерживаемого в СИЗО "Лефортово", Марк Фейгин заявил, что Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко.

Об этом пишет Марк Фейгин в Twitter.

В свою очередь Телеграф сообщает, что Роману Сущенко пока не отдают 110 писем, которые поступили в последнее время в его адрес в следственный изолятор. А из около 80 написанных им писем отправили только 11.

Об этом рассказала Юлия Сущенко по результатам встречи с отцом, которая состоялась в СИЗО "Лефортово" 23 января и продолжалась чуть больше часа.

"Свидание с отцом длилось немного больше часа, говорили снова через стекло и по телефону. Ждали с мамой его с 10 утра, зашли около часа дня в обеденный перерыв. В целом, отец чувствует себя нормально, были определенные проблемы с зубами, однако сейчас он долечивается. Надеюсь, все будет хорошо. Передавал всем привет и благодарность за поддержку", - сказала она.

Напомним, в отношении Сущенко хотят реализовать ту же схему, что и с Шаройко в Беларуси.