Украинский "Руслан" уже перевез космический спутник корпорации Orbital ATK из Вашингтона во французскую Гвиану

"Авиалинии Антонова" открыли свое представительство в Хьюстоне (Техас, США). Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на блог компании на сайте medium.com

Одним первых заказчиков компании стала космическая корпорация Orbital ATK. АН-124–100 "Руслан" перевез произведенный компанией спутник Al Yah 3.

Orbital ATK впервые разработала и произвела крупный спутник, поскольку ранее специализировалась на меньших космических аппаратах.

Для перевозки его поместили в контейнер, размеры которого составили 11,4 м в длину, 4,6 м в ширину и 4,1 м в высоту, а общий вес — 23 тонны.

"Руслан" доставил спутник из Вашингтона в столицу французской Гвианы Кайенну. Оттуда он отправился на космодром Куру. Запуск Al Ayah 3 на борту французской Ariane 5 состоится уже 25 января.

Фото: medium.com/@AntonovAirlines