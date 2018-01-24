Чийгоз и Умеров в Европарламенте расскажут о нарушениях прав человека в Крыму

На слушаниях в Брюсселе обсудят возможности защиты прав человека на оккупированном полуострове

В среду, 24 января, заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз выступят в Европарламенте на слушаниях, посвященных ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает Крым.Реалии.

На слушаниях в законодательном органе ЕС в Брюсселе обсудят также возможности содействия Европейского парламента в пресечении нарушений и защите основных прав на полуострове.

Во время обсуждений, которые пройдут в подкомитете Европарламента по правам человека будет презентовано исследование аналитического центра евроучреждения под названием "Ситуация с правами человека в Украине и ответ Европейского союза, включая соответствующей деятельностью Европейского парламента".

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Напомним, 25 октября осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.