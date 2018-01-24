НАБУ проводит обыск у скандальной замглавы ГМС Пимаховой

Самой Пимаховой на месте нет, двери в ее квартире выломаны

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыск у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой. На месте находится ее адвокат Богдан Хмельницкий. Об этом он сообщил корреспонденту Укринформ.

"Пимаховой на месте нет, двери в ее квартире выломлены", - сказал адвокат.

В Facebook он выложил фото, где видно, что обыски проводят сотрудники НАБУ.

Подробности места пребывания Пимаховой на данный момент неизвестны.

Напомним, 6 декабря 2017 года пресс-служба ГМСУ проинформировала, что Пимахова ушла в отпуск.

29 ноября на сайте ГМСУ появилась информация о задержании агента НАБУ во время попытки дать взятку первому заместителю председателя ГМС.

30 ноября НАБУ заявило, что ее детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по разоблачению коррупционной схемы, а СБУ, ведя прослушивание для Бюро, якобы завербовала Пимахову для давления на НАБУ.

Сама Пимахова провела пресс-конференцию и заявила, что лично обратилась к правоохранителям, поскольку не знала, что Сергей Титенков - агент НАБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Послы стран G7 заявили о поддержке НАБУ

Генпрокурор Юрий Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, агентов НАБУ - назначенными без конкурса, а технику, которую они используют, незаконной.

В НАБУ отрицают слова Луценко и заявляют, что Генпрокуратура и СБУ сознательно сорвали несколько спецопераций Бюро под прикрытием.

Как писал "Фокус", правоохранительные органы вмешались в спецоперацию НАБУ по выявлению схемы незаконного предоставления гражданства Украины иностранцам после того, как было установлено, что к незаконным действиям могут быть причастны сотрудники СБУ.