Тела семи граждан Украины, которые погибли во время теракта в гостинице "Интерконтиненталь" в Кабуле, передали украинским дипломатам.

Траурная церемония состоялась в аэропорту Кабула, в ней приняли участие украинские и афганские дипломаты, сообщает "5 канал".

Тела передали консулу Украины в Таджикистане и Афганистане Виктору Молотку. На аэродром привезли семь гробов. На каждом из них - фотографии погибших и украинский флаг. Самолет прилетит из столицы Афганистана в Киев.

"К сожалению, это был теракт. Его организовали террористы и их сообщники. Погибли несколько наших соотечественников. Однако среди жертв есть и иностранцы. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и их странам", - отметил глава консульского департамента МИД Афганистана Мирваиз Самади.

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Напомним, 23 января несколько пострадавших украинцев вернулись рейсовыми самолетами на Родину.

Вечером 20 января вооруженная группа из по меньшей мере четырех человек ворвалась в гостиницу "Интерконтиненталь" в столице Афганистана и открыла там стрельбу. Началась перестрелка между террористами и силами безопасности. Затем нападающие подожгли кухню ресторана на пятом этаже. В панике люди выпрыгивали из окон. Погибли 14 иностранцев, в том числе украинцы.