Волкер и Турчинов обсудили закон о реинтеграции Донбасса

Спецпредставитель Госдепа и секретарь СНБО поговорили о необходимости защиты прав жителей Донбасса

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов обсудили закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Об этом Волкер сообщил в Twitter.

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"Встреча с секретарем СНБО Александром Турчиновым для обсуждения законопроекта о реинтеграции и необходимости защиты прав и благополучия граждан Украины, проживающих на Донбассе", - написал Волкер.

На встреча также обсуждалась необходимость мирного разрешения конфликта на востоке Украины.

Напомним, ранее Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер и глава Генштаба Муженко обменялись взглядами.