В 2017 году на украинской железной дороге выявили 11 взрывных устройств

На украинской железной дороге в течение 2017 года было обнаружено 11 взрывных устройств. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"В течение 12 месяцев 2017 железнодорожники зафиксировали 11 случаев обнаружения взрывных устройств в подвижном составе или на объектах инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Кроме этого, также зафиксированы: 16 случаев хищения и повреждения элементов инфраструктуры; 8 случаев наложения на рельсы посторонних предметов с наездом на них; 10 случаев перекрытия движения поездов посторонними лицами; 2 случая сообщения об установлении взрывных устройств на вокзалах.

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Всего за прошедший год зарегистрировано 49 случаев несанкционированного вмешательства в деятельность Укрзализныци.