Порошенко обновил список предложенных им кандидатов на должности в ЦИК

Теперь в перечне 14 претендентов, а не 13

В представлении Президента на должности новых членов Центральной избирательной комиссии насчитывается 14 кандидатур.

Об этом свидетельствуют данные соответствующего списка, опубликованного на сайте главы государства.

Примечательно, что в обнародованном вечером вторника, 23 января, президентской пресс-службой списке кандидатур на должности членов ЦИК насчитывалось 13 фамилий.

Однако по состоянию на утро 24 января в списке значится 14 человек, к претендентам в члены Центризбиркома добавился Конопольский Олег Николаевич.

В предыдущем представлении, внесенном главой государства летом 2016 года, Конопольский был указан как кандидатура от фракции "Народный фронт".

Итак, Порошенко внес представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии:

Басалаевой Аллы Валентиновны,

Бернацкой Натальи Илларионовны,

Вербенский Михаила Георгиевича,

Ефремовой Ирины Алексеевны,

Желтовой Ольги Николаевны,

Конопольского Олега Николаевича,

Кустовой Светланы Николаевны,

Лотюк Ольги Степановны,

Плукаря Виталия Владимировича,

Радченко Евгения Владимировича,

Синицы Надежды Любомировны,

Слипачук Татьяны Владимировны,

Шипилова Леонтия Николаевича,

Юзковой Татьяны Леонидовны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На сайте президента обнародован список кандидатов в Центризбирком

Напомним, в июне 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года - еще одного члена комиссии. 1 апреля 2014 года вновь избранные члены Центральной избирательной комиссии Екатерина Махницкая и Олег Диденко принесли присягу в парламенте.