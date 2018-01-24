Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Порошенко обновил список предложенных им кандидатов на должности в ЦИК

Порошенко обновил список предложенных им кандидатов на должности в ЦИК

Порошенко обновил список предложенных им кандидатов на должности в ЦИК
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Теперь в перечне 14 претендентов, а не 13

24.01.18 1540
200

В представлении Президента на должности новых членов Центральной избирательной комиссии насчитывается 14 кандидатур. 

Об этом свидетельствуют данные соответствующего списка, опубликованного на сайте главы государства

Примечательно, что в обнародованном вечером вторника, 23 января, президентской пресс-службой списке кандидатур на должности членов ЦИК насчитывалось 13 фамилий. 

Однако по состоянию на утро 24 января в списке значится 14 человек, к претендентам в члены Центризбиркома добавился Конопольский Олег Николаевич. 

В предыдущем представлении, внесенном главой государства летом 2016 года, Конопольский был указан как кандидатура от фракции "Народный фронт". 

Итак, Порошенко внес представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии: 

Басалаевой Аллы Валентиновны,

Бернацкой Натальи Илларионовны,

Вербенский Михаила Георгиевича,

Ефремовой Ирины Алексеевны,

Желтовой Ольги Николаевны,

Конопольского Олега Николаевича,

Кустовой Светланы Николаевны,

Лотюк Ольги Степановны,

Плукаря Виталия Владимировича,

Радченко Евгения Владимировича,

Синицы Надежды Любомировны,

Слипачук Татьяны Владимировны,

Шипилова Леонтия Николаевича,

Юзковой Татьяны Леонидовны. 

Напомним, в июне 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года - еще одного члена комиссии. 1 апреля 2014 года вновь избранные члены Центральной избирательной комиссии Екатерина Махницкая и Олег Диденко принесли присягу в парламенте.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Новый Центризбирком. Как изменится состав украинского ЦИКНа сайте президента обнародован список кандидатов в ЦентризбиркомОбнародована программа участия Порошенко в Давосском форуме

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 25599
  2. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 55923
  3. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 9177
  4. Вне клетки. Почему в Украине должны исчезнуть детские интернаты 2447
  5. Спецназ и медведи. Что на Маланку делали разбойники и пограничники на границе Украины и Румынии 4400
  6. Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 6083
  7. Севастополь. Город, который спас 5255
  8. Корь наступает. Вспышка или эпидемия 4607
  9. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 23956
  10. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 9214
  1. Рассекречен доклад о советской миссии на Луне 16721 / 18746
  2. Мийте руки. Носіть шапочку із фольги 5167 / 8191
  3. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 3105 / 23956
  4. Бег на месте. Андерс Аслунд о неповоротливости украинской экономики 2546 / 2772
  5. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 1995 / 2988
  6. Геологи доказали, что Австралия и Канада были одним целым 1991 / 2304
  7. Обнародована программа участия Порошенко в Давосском форуме 1747 / 2001
  8. В России задумались над созданием собственной орбитальной станции 1579 / 1904
  9. Госстат посчитал украинцев 1358 / 1758
  10. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 1319 / 2572
  1. Мийте руки. Носіть шапочку із фольги 38 / 8191
  2. Доллар должен стоить 8,9 грн, - The Economist 22 / 18450
  3. Бег на месте. Андерс Аслунд о неповоротливости украинской экономики 17 / 2772
  4. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 16 / 2988
  5. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 13 / 2572
  6. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 10 / 2645
  7. Рассекречен доклад о советской миссии на Луне 7 / 18746
  8. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 7 / 7448
  9. В России задумались над созданием собственной орбитальной станции 6 / 1904
  10. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 6 / 9177
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.