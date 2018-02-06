Приодели. Как частный бизнес обувает и одевает украинскую армию

В первые два года после начала военной агрессии России на Донбассе у украинской армии были серьёзные проблемы с экипировкой солдат: формы хватало едва ли для половины бойцов, да и та была ужасного качества. Доказательство этому — несчастный случай в 2015 году во время учений во Львовской области, когда подполковник Игорь Ширинский получил несовместимые с жизнью ожоги из-за мгновенного воспламенения на нём некачественной синтетической формы. После этого в Министерстве обороны пообещали представить новую форму. Слово сдержали, но большим прогрессом похвастаться едва ли могли. Позапрошлогодняя подготовка армии к зимнему периоду запомнилась, ко всему прочему, октябрьским скандалом со швейными предприятиями, обшивающими наших бойцов. Оказалось, что поставляемая ими форма плохого качества, а сроки поставок всё время срываются. Конфликт Минобороны с компаниями-подрядчиками привёл к тому, что часть военнослужащих комплект зимней одежды получила только к концу ноября 2016-го вместо положенной первой половины октября. Из-за этого Юрий Бирюков, советник министра обороны, даже предложил создать своего рода "швейные войска" — новое ведомство в Минобороны, которое будет шить форму для солдат. Однако дальше слов дело не пошло.

Готовь сани летом

В 2017-м к вопросу обеспечения украинских солдат зимней одеждой в министерстве отнеслись с повышенной ответственностью. "Плановую поставку зимнего комплекта одежды мы начали в августе. Саму же работу по подготовке к осенне-зимнему периоду — ещё в мае. Поэтому, как и планировалось, в течение сентября получили от предприятий промышленности основную часть заказанного имущества", — говорит Юрий Гусляков, начальник Центрального управления вещевого обеспечения тыла ВСУ. В первую очередь зимнюю одежду получили ребята, выполняющие боевые задачи на передовой, после них — военнослужащие, восстанавливающие обороноспособность страны, и только потом комплекты тёплой одежды достались солдатам в пунктах постоянной дислокации. В тылу ВСУ на запрос Фокуса ответили, что сейчас зимней формой в полном объёме обеспечены все украинские военнослужащие. Кроме этого, есть ещё и запас зимнего обмундирования — 10% от общей численности комплектов. В этом году в министерстве обещают модернизировать повседневную и полевую военные формы. "На 2018 год объём финансового ресурса на вещевое обеспечение увеличен до 3,5 млрд грн. Благодаря этому планируем улучшить повседневную и полевую, в частности, зимнюю одежду солдат, а также специальную одежду, обувь и экипировку. Из этих денег на закупку зимней полевой одежды, не считая зимнюю повседневную и специальную формы, выделим 1,2 млрд грн", — рассказывают в Минобороны Фокусу.

"Форма, которую бойцы получили в этом году, — лучшая за всю историю Украины. Это уже не тот ужас, который был раньше"

Виталий Дейнега волонтёр

Чуть-чуть "перемога"

В этом году для солдат шили другую форму — теперь она теплее. Это подтверждает Виталий Дейнега, волонтёр, создатель инициативы "Повернись живим". "Форма, которую бойцы получили в этом году, — лучшая за всю историю Украины. Это уже не тот ужас, который был раньше. Нельзя сказать, что она идеальная, но достаточно неплохого качества", — говорит волонтёр.

Зимний комплект одежды украинских солдат состоит из почти 30 наименований. Туда входят ветро- и влагозащитная куртка со штанами, две пары ботинок с высокими берцами, нательное и термобельё, кожух. Зимние куртки теперь шьют с улучшенными утеплителями, а в зимней обуви поменяли скользкие подошвы — они стали более стойкие. Дополнительно солдатам раздали по два комплекта нового нижнего белья для тёплой погоды.

С практической точки зрения, обеспечение украинских солдат зимней формой одежды — одна из немногих "перемог" Министерства обороны. С этим согласны все опрошенные Фокусом волонтёры, не первый год работающие с военными по всей Украине. Проблем образца 2014–2015 годов, когда куртки и штаны промокали и совершенно не грели, больше нет, так что закупкой тёплых вещей, как раньше, волонтёры больше не занимаются. Говорят, что деньги тратят на более серьёзные нужды вроде лекарств и технического обеспечения. "Поверьте, шерстяные носки и буржуйки совершенно нецелесообразно передавать на передовую за народные деньги", — объясняет Фокусу Ирина Гук, активистка волонтёрского объединения "Народный тыл".

Монополия ткани

С техническими качествами — водонепроницаемостью, огнестойкостью и тепловой проводимостью новой формы — в этом году проблем нет. Но актуальным всё ещё остаётся вопрос создания необходимого окраса камуфляжа, который позволил бы бойцам быть невидимыми для врага в любое время суток.

Дело в том, что у Министерства обороны до сих пор нет утверждённой методики полевых испытаний для определения качественных характеристик камуфляжного рисунка.

Зимний комплект одежды украинских солдат состоит из почти 30 наименований. Туда входят ветро- и влагозащитная куртка со штанами, две пары ботинок с высокими берцами, нательное и термобельё, кожух

Это, в свою очередь, порождает другую проблему — отсутствие серьёзного контроля и испытаний надёжности таких камуфляжей. Однако улучшать мониторинг качества новой формы в министерстве не спешат. По данным источника Фокуса в правоохранительных органах, это позволяет списывать тысячи экземпляров экипировки без необходимости заполнения подробных отчётов. Не исключено, что такие схемы работают на руку сотрудникам Центра развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Помимо всего прочего, в Антимонопольном комитете Украины не первый год закрывают глаза на существующую монополию двух компаний — производителей ткани: "Текстерно" и Черкасского шёлкового комбината. Именно из их продукции швейные фабрики впоследствии шьют форму для украинской армии. Война за абсолютную монополию между "Текстерно" и ЧШК продолжается не первый год. Со швейными компаниями ситуация обстоит не лучше — ежегодно на тендерах Министерства обороны побеждают одни и те же швейники, которые делят между собой лоты.

Есть над чем работать

Непаханое поле проблем у нашей армии есть и в других сферах. Одна из них состоит в том, что практически весь оборонный бюджет уходит на ежедневные бытовые расходы военных. "Мы "проедаем" 80% всех денег — тратим их на одежду и еду. Это ненормально. Например, в странах НАТО такие расходы составляют менее половины всех денег. По сути сегодня наша армия держится на оставшейся технике со времён СССР, которая ещё работает", — делится с Фокусом Виталий Дейнега.

Такого же мнения придерживается военнослужащий Игорь Огнев, попросивший изменить его имя. Сейчас он служит у самой линии разграничения в зоне АТО. "Для лучшего понимания — в одном километре от нас уже эти, вы сами поняли кто", — говорит он. Дальше рассказывает, что кормят их хорошо, шутит, что среди сослуживцев даже толстячки есть. Одеждой солдаты тоже довольны. Единственная проблема с логистикой — машин катастрофически мало, а те, что есть, на ладан дышат. "Иногда случается, что с ребятами сами скидываемся на запчасти для техники", — рассказывает военный. Правда, такое бывает только с не очень дорогими деталями, на покупку остальных приходится ждать поддержки от государства.

"У нас серьёзная проблема с колёсной техникой в армии, о чём не очень часто говорят в обществе. Особенно когда речь идёт о технике тылового и транспортного значения. К сожалению, сегодня практически все приборы ночного видения и тепловизоры, которые есть у солдат, — заслуга нашего фонда "Повернись живим". В месяц мы тратим около 1,5–2 млн грн на обеспечение военных необходимыми техническими приборами", — говорит волонтёр Виталий Дейнега. Что же касается государственных поставок, то, по его словам, многие проблемы возникают из-за нерасторопности военных чиновников, привыкших работать по бюрократическим процедурам. Из-за этого даже то, что закуплено для армии, правильно распределить на воинские части не могут.

Несмотря на точечные успехи в обеспечении солдат, работы над реформированием Министерства обороны и его структурных подразделений непочатый край. Прогресс отмечают все опрошенные Фокусом военные эксперты и волонтёры, но его срочно нужно ускорять. Этому наверняка поможет масштабное финансирование армии. В конце 2017-го Константин Кифаренко, начальник планирования бюджета департамента финансов Минобороны, заявил об увеличении на 34% расходов на закупку вооружения и военной техники в 2018 году — до 18,1 млрд грн. Осталось правильно распорядиться бюджетными деньгами.