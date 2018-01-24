Нацбанк назначил гендиректора банкнотно-монетного двора

Национальный банк по результатам открытого отбора генерального директора Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины назначил на должность Владимира Баглая. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Владимир Баглай работает в Банкнотно-монетном дворе уже восемь лет. Он в совершенстве знает все этапы этого сложного производственного процесса и все стороны этого предприятия изнутри, понимает важность соблюдения высоких стандартов качества продукции. Уверен, что профессионализм, опыт многочисленных международных переговоров и безупречная деловая репутация Владимира Баглая будет способствовать его эффективной работе на этом ответственном посту", – отметил и. о. главы Национального банка Украины Яков Смолий.

Он добавил, что одним из главных приоритетов в деятельности нового руководителя станет закрепление позиций Банкнотно-монетного двора на мировом рынке производства защищенной бумаги и денежных знаков.

До назначения, с ноября 2017 года, Владимир Баглай исполнял обязанности генерального директора Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины, с октября 2015 года - работал первым заместителем руководителя этого предприятия.

Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины сегодня на 100% удовлетворяет потребность украинского государства в изготовлении собственной денежной единицы: банкнот, разменных и оборотных монет, а также бланков ценных бумаг, государственных наград и большого ассортимента сувенирной монетной продукции.

Мощности Банкнотно-монетного двора позволяют обеспечивать не только внутренние потребности Украины, но и производить продукцию для других государств.

Годовая мощность производства составляет 1,8 млрд банкнот (как для внутренних, так и для внешних заказов), 1,2 млрд оборотных монет, около 1 млн памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов, 3500 тонн банкнотной и защищенной бумаги, а также около 200 тыс. государственных наград (орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям Украины, нагрудных знаков лауреатов государственных премий Украины).