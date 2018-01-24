Большинство детей находят в течение суток после сообщения об их пропаже

В розыске в Украине находятся 129 детей, которые исчезли в течение 2016 и 2017 годов. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД Украины.

В 2017 году были зарегистрированы 8124 заявления о пропаже ребенка, в течение суток разысканы 6936 детей. За прошлый год остались в розыске 48 детей.

В 2016 году сообщали об исчезновении 5928 раз, 4719 детей нашли в течение суток. Еще 81 ребенок остался в розыске.

С начала 2018 года полицейские разыскали и вернули домой 561 ребенка.

По данным МВД, в основном ищут подростков от 13 до 17 лет (75%). Остальные – это дети до семи лет. По статистике 86% детей удается найти в первые дни после исчезновения. Некоторые из них возвращались домой через недели или месяцы. Но есть и те, кто стал жертвой злого умысла, или те, о ком вообще ничего не известно до сих пор.

Напомним, на территории Киевской области в розыске как без вести пропавшие находятся трое детей.