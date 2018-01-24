АТО: режим тишины нарушен в Приазовье

Враг обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм

Более полутора суток (23 и часть 24 января) продержался режим прекращения огня в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Однако сегодня днем российско-оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

На донецком направлении враг применил минометы в Приазовье. Враг с позиций в районе временно неподконтрольной украинскому правительству Саханки вел огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм по нашим опорным пунктам у Лебединского.

На других участках нашей обороны обстрелов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей, гарантируя выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня.