Тиллерсон и Лавров обсудили Украину, Сирию и КНДР

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудили по телефону ряд международных вопросов, в том числе ситуацию в Сирии, Северной Корее и Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении представителя Государственного департамента США Хезер Науэрт, пишут мировые СМИ.

"Что же касается Украины, госсекретарь обратил внимание на запланированную встречу спецпредставителя США Курта Волкера с российским представителем Владиславом Сурковым и отметил необходимость для России ускорить выполнение ее обязательств по минским соглашениям", - отмечается в сообщении.

Кроме того, глава Госдепартамента США подчеркнул необходимость прекратить эскалацию боевых действий на востоке Украины.

Также Тиллерсон и Лавров обсудили роль России в поддержке режима Асада.

Накануне глава Госдепа заявил, что Москва несет ответственность за продолжающиеся химические атаки в Сирии, поскольку не выполнила собственных гарантий по уничтожению химоружия.

В вопросе Северной Кореи госсекретарь США проинформировал российского коллегу о министерском заседании по КНДР в канадском городе Ванкувер, который состоялся на прошлой неделе. При этом Тиллерсон подчеркнул "неотложную необходимость" для всех сторон, в том числе для РФ, выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, связанных с Северной Кореей.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заверил, что США не будут вести переговоры за спиной Украины.