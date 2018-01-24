РФ проводит очередные военные учения в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму российские военные проводят учения. Об этом говорится в сообщении минобороны РФ.

Тренируется армейский корпус Черноморского флота.

"В Севастопольской бухте отряд по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы (ВМБ) провел плановое учение с привлечением быстроходных катеров "Раптор" и "Грачонок", в ходе которого отработаны вопросы по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в местах стоянки", – говорится в сообщении.

Российские военные расчеты гаубичной артиллерии, боевых машин систем залпового огня и минометные подразделения отрабатывают действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе, сдают нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и смене огневых позиций.

Учения проводятся как в дневное, так и в ночное время суток.