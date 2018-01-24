В четверг обещают до 20° мороза

В четверг, 25 января, в Украине ожидается погода без осадков, только на западе ночью небольшой снег. На Сумщине и в Карпатах ночью 15-20° мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

25 января в Украине без осадков, только в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

В Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, днем 2-7° мороза.

В центральных, восточных областях, на Сумщине и в Карпатах ночью 15-20°, днем 6-11° мороза; в западных областях ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве завтра без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 11-13°, днем 3-5° мороза.

Во Львове ночью кое-где небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° тепла.

В Одессе без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 11-13°, днем 2-4° мороза.

В Днепре завтра также без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 14-16°, днем 6-8° мороза.

В Харькове без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 18-20°, днем 7-9° мороза.

25 января в Карпатах ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Кое-где порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 6-11° мороза.

Напомним, "Фокус" писал о том, что в Украину идут сильные морозы.