При Трампе США меньше давят на Украину, – Байден

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что администрация президента Дональда Трампа меньше давит на власти Украины. Об этом он сказал во время выступления в Совете по международным отношениям США, передает Голос Америки.

"Насколько я знаю, сейчас на президентское лидерство в Украине нет давления, чтобы стимулировать их к превращению Минска в то, что можно было бы выполнить... Мы двигаемся в этом направлении. Но сейчас выглядит так, что давления нет", – считает Байден.

Он рассказал, что во времена президентства Барака Обамы Вашингтон активно сотрудничал с властями Украины относительно антикоррупционных реформ.

"Это всегда работало в Киеве. Я поехал и сказал: смотрите, если вы не будете продолжать демонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией, мы не сможем удержать остальную Европу в вопросе этих санкций. Россия не будет переходить линию разграничения с танками и оккупировать остальную часть вашей страны. Они разрушат вашу экономику, они вас похоронят. И для вас это будет конец. И тогда все пойдет крахом", – отметил Байден.

Кроме того, он высоко оценил работу специального представителя Государственного департамента по вопросам Украины Курта Волкера. При этом бывший вице-президент США сомневается, что Волкер имеет полномочия оказывать настоящее давление на Киев.