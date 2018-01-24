Более 4 млн человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи, – Волкер

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что в Украине более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за ситуации на Донбассе. Об этом американский дипломат написал в микроблоге Twitter.

"Встретился с гуманитарными организациями в Украине, чтобы обсудить кризис на востоке Украины. Более 4 миллионов человек нуждаются в помощи и защите, особенно во время суровой зимы. Долгосрочный мир – это единственное решение", – заявил Волкер.

Met with humanitarian agencies in to discuss crisis in eastern Ukraine. More than 4 million people need assistance and protection, especially in the harsh winter. Lasting peace is the only solution. #UkraineNotForgotten pic.twitter.com/J8TYJksYqj — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 24 января 2018 г.

Напомним, 26 января в Дубае специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.