Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина подтверждает готовность продолжать плодотворное сотрудничество с МВФ. Об этом глава государства заявил по итогам переговоров с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

"Сегодня с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард мы провели конструктивную и открытую встречу и обсудили все открытые вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ", – написал он в Facebook.

По его словам, Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатора доверия к проведению внутренних реформ.

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Напомним, ранее в МВФ отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Национальный банк Украины рассчитывает в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму $3,5 млрд.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.