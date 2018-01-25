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Главная » Страна » ЕС "прощупывает почву" относительно продолжения транзита российского газа через Украину
На полях Давоса

ЕС "прощупывает почву" относительно продолжения транзита российского газа через Украину

ЕС "прощупывает почву" относительно продолжения транзита российского газа через Украину
Марош Шефчович / Фото: РИА Новости

Брюссель готов организовать переговоры на экспертном и политическом уровнях

25.01.18 147
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Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что ЕК готова стать координатором между Россией и Украиной, если будут возобновлены переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Накануне у него прошли встречи с министром энергетики России Александром Новаком и президентом Украины Петром Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я пробовал почву, обсуждал, будет ли возможность восстановить дискуссии о будущем украинского транзита газа после решения арбитражного суда в Стокгольме. Мы, как Евросоюз, так и Еврокомиссия, были бы очень довольны и готовы попробовать организовать переговоры на экспертном уровне, или даже на политическом уровне, где мы могли бы найти долгосрочное решение для этого вопроса", — сказал он.

Отвечая на вопрос, предлагает ли он России и Украине возобновить трехсторонние переговоры о будущем транзита, Шефчович сказал: "Мы готовы играть роль координатора, мы будем рады, если, когда будет решение Стокгольма, мы сможем найти пути, как мы можем обсуждать продолжение транзита газа через Украину".

Напомним, финплан Нафтогаза не предусматривает возможности закупки газа у Газпрома.

 

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