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Саакашвили объяснил, что делал на крыше

Саакашвили объяснил, что делал на крыше
Скриншот видео

Оказывается, ему позвонить надо было

25.01.18 389
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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что вылез на крышу многоэтажки, когда его пытались задержать правоохранители в декабре прошлого года, для того, чтобы позвонить.

На вопрос журналиста DW, зачем он обещал объединить все оппозиционные силы против президента, а затем угрожал броситься с крыши многоэтажки, Саакашвили ответил, что это не совсем так.

По его словам, он поднялся на крышу потому, что его мобильный телефон глушили, а ему надо было позвонить.

"Это был абсолютно прагматичный шаг. Сообщение можно было отправить только на краю крыши. Так в наши дни работает мобильная связь", - сказал Саакашвили.

Ведущий назвал это "уличным театром", на что Саакашвили ответил, что "это не обо мне".

Напомним, 5 декабря 2017 года во время обыска силовиков Саакашвили вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

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