В Кропивницком объявлен траур по погибшим во время теракта в Кабуле

В Кропивницком 25 января объявили Днем траура по погибшим во время теракта в отеле Intercontinental в Кабуле сотрудникам авиакомпаний "Украинские крылья" и "УРГА".
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
"Четверг, 25 января, в Кропивницком объявляется Днем траура в связи с трагической гибелью во время террористического акта в городе Кабул (Республика Афганистан) трех кропивничан: стюардессы авиакомпании "Украинские крылья" Пасенчук Екатерины Сергеевны, а также сотрудников авиакомпании "УРГА" Кардаша Валерия Николаевича и Дикого Александра Дмитриевича", - говорится в сообщении.
Напомним, число жертв теракта в Кабуле увеличилось до 40.