- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американского генерала удивило, как Украина может торговать лучшим своим оружием во время войны
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 25 января
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 четверга, 25 января
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 25874
- Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 56191
- После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 9595
- Вне клетки. Почему в Украине должны исчезнуть детские интернаты 2542
- Спецназ и медведи. Что на Маланку делали разбойники и пограничники на границе Украины и Румынии 4544
- Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 6463
- Севастополь. Город, который спас 5568
- Корь наступает. Вспышка или эпидемия 4701
- Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 24612
- Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 9495
- Доллар должен стоить 8,9 грн, - The Economist 37366 / 39492
- Расстрел в Афганистане. Необъявленная война против украинской авиации 3809 / 4000
- Геоинженерия обернется катастрофой для Земли, - исследование 3613 / 4094
- Скончалась певица Людмила Сенчина 3231 / 3545
- Банкиры обещают откатить курса доллара назад 2757 / 7260
- Мост, хамса, деньги и взрыв. О чём сейчас говорят в Крыму 2636 / 3031
- SpaceX провела первые огневые испытания ракеты Falcon Heavy 2605 / 3065
- США откажутся от МКС, - СМИ 2493 / 2940
- Украина и МВФ. Всё может закончиться резкой девальвацией 2418 / 2816
- Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 2148 / 24612
- Доллар должен стоить 8,9 грн, - The Economist 80 / 39492
- Расстрел в Афганистане. Необъявленная война против украинской авиации 21 / 4000
- Крестики-нолики: Как за границей выздоравливают те, на ком поставила крест отечественная медицина 18 / 859
- Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 11 / 6463
- Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 11 / 3060
- Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 11 / 2768
- Украина и МВФ. Всё может закончиться резкой девальвацией 9 / 2816
- На центральном ж/д вокзале Киева полицейские "крышевали" воров, - прокуратура 9 / 1863
- Полторы тысячи рабочих в Китае построили железнодорожную развязку за 9 часов 8 / 1116
- Скорее жив. Почему NaviBand не боится языкового барьера 7 / 2181
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.