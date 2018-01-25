Международное сообщество причастно к "сдаче" Крыма, - Чубаров

Во время аннексии Крыма иностранные дипломаты и представители международных организаций просили избегать силового противостояния с российскими военными. Об этом заявил на судебном заседании по делу Януковича глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает LIGA.net.

Он сообщил, что 4 марта 2014 года встречался с послами Литвы и Латвии в Украине, генконсулом и секретарем посольства Турции, 5 марта с президентом Татарстана и старшим советником генсека ООН, а также представителем ОБСЕ. Кроме того, Чубаров обсуждал ситуацию в Крыму с послами Франции, Словении и других стран.

"На встречах они говорили о том, что международная общественность шокирована, но динамично ищет выход из этой ситуации. Международная общественность видит брутальные нарушение прав, но исходит из того, что все должно быть решено дипломатическим путем. Международная общественность видит, что вы (Украина, - ред.) избегаете конфликтов и обращается к вам с просьбой в дальнейшем избегать таких конфликтов", - сказал он.

Чубаров подчеркнул, что это была позиция, из которой исходили практически все, с кем у него тогда были контакты.

Глава Меджлиса полагает, что если Крым сдали, то его "сдали" и международные партнеры Укераины.

"Если использовать слово "сдали", то сдали все, у кого были обязательства не дать развиваться таким событиям. Сдала международная система, все страны, которые входят в те или иные международные организации, которые должны такими вопросами заниматься. Начиная с ООН, и заканчивая Украиной. Другое дело, это возможности участников этих процессов, их права и обязательства. Тогда нужно подходить дифференцированно к Украине как к государству и к международным организациям. У людей в Крыму впечатление, что сдали", - резюмировал Чубаров.

Напомним, по мнению Рефата Чубарова, украинской власти в 2014 году для урегулирования ситуации в Крыму не хватило решимости, поскольку не было уверенности, что ее указания будут выполняться.