На центральном ж/д вокзале Киева полицейские "крышевали" воров, - прокуратура

Правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группы из числа действующих полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"В четверг, 25 января 2018, по результатам длительной и тщательно подготовленной спецоперации прокуратуры города Киева и Департамента внутренней безопасности НП Украины задержаны члены организованной преступной группы из числа действующих сотрудников уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский, под прикрытием которых профессиональные воры совершали преступления на территории Киевского железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

Возглавлял группу подполковник полиции - начальник сектора криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский. В ОПГ он привлек пятерых своих подчиненных и несколько групп профессиональных воров, которые платили правоохранителям дань за возможность "работать" на вокзале. Кроме того, воры систематически делились с работниками полиции похищенным у путешествующих граждан имуществом.

В рамках указанного расследования следователями проведено более 35 обысков.

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Сейчас 7 членам организованной группы объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины (срок наказания до 12 лет с конфискацией имущества) и дополнительно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины должностным лицам Национальной полиции, входивших в состав организованной преступной группы.