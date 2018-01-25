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Документ Российский суд отказался рассекретить указы о помиловании Чийгоза и Умерова

<span class="label red">Документ</span> Российский суд отказался рассекретить указы о помиловании Чийгоза и Умерова
Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз / Фото: Укринформ

Судиться с Путиным и его администрацией, мол, нельзя

25.01.18 349
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Московский суд отказался рассматривать иски Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова к администрации президента РФ Владимира Путина с просьбой рассекретить указы об их помиловании и узнать свой правовой статус на территории России. Об этом сообщил их адвокат Николай Полозов в Facebook.

Он сообщил, что спустя месяц после их подачи оказалось, что еще 27 и 29 декабря судья Тверского районного суда Любовь Виноградова вынесла два определения об отказе в принятии административных исков.

"В качестве аргументации судья Любовь Виноградова сослалась на массу статей Конституции России. Суть её ответа сводится к тому, что президент России (в нашем случае Владимир Путин) обладает неприкосновенностью и иммунитетом от судебного преследования", - написал Полозов.

Он отметил, что в данном случае иски подавались непосредственно не к Путину, а к его администрации. На это судья ответила, что обжалование действий государственных органов, их должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении президента РФ, на практике означает прямое, либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую и иную деятельность президента.

"Иными словами, судья Тверского районного суда пояснила, мол не ваше холопье дело, какие решения в отношении вас принимает царь и его бояре, не смейте беспокоить их. Приняли, значит так надо было. Знайте своё место", - подытожил Полозов.

Напомним, 25 октября осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.

По данным турецких СМИ, правительство Турции обменяло Чийгоза и Умерова на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

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