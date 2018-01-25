После Рождества количество обстрелов на Донбассе увеличилось в полтора раза, - ОБСЕ

С 8 по 21 января миссия ОБСЕ зафиксировала примерно 13 тыс. нарушений режима прекращения огня, что на 55% больше, чем за предыдущий двухнедельный период. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по состоянию на 24 января.

"Большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя, на западной и северной окраинах Горловки, в районах к юго-востоку и востоку от Светлодарска, а также в треугольнике Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт. Два последних района пострадали больше всех: на них пришлось 72% всех нарушений режима прекращения огня, зафиксированных в течение этого отчетного периода ", – говорится в документе.

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По данным миссии, с 8 по 21 января 2018 года в результате боевых действий три человека погибли и два получили ранения.

За это время миссия способствовала организации шести "окон тишины" – локального режима прекращения огня – и осуществляла соответствующий мониторинг. Благодаря этому удалось провести осмотр, ремонтные работы и техническое обслуживание на трех жизненно важных объектах инфраструктуры по обе стороны от линии соприкосновения.