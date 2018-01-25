Украинские дипломаты нашли во французском магазине глобусы с "неукраинским" Крымом

Книжный магазин в Париже снял с продажи глобусы, на которых был "некорректно" обозначен Крым. Об этом сообщает посольство Украины во Франции в Facebook.

"В одном из книжных магазинов Парижа наш сотрудник заметил глобус, на котором был некорректно обозначен Крым, как будто он не принадлежит Украине. Посольство безотлагательно отреагировало, обратившись в магазин с требованием принять все возможные меры для недопущения распространения недостоверной информации. В ответ руководство магазина сообщило, что указанные глобусы будут немедленно изъяты из продажи", - говорится в сообщении.

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Ранее The New York Times назвала Крым спорной территорией и окрасила в российский цвет.