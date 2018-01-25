Апелляционный суд оставил декларации сотрудников СБУ под секретом

В четверг, 25 января, Киевский апелляционный административный суд отклонил иск Центра противодействия коррупции, в котором тот требовал рассекретить декларации сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщил в Twitter председатель ЦПК Виталий Шабунин.

"Суд отказал нам в удовлетворении жалобы и оставил декларации сбушников засекреченными. В принципе, ожидаемое решение. Просто так этот беспредел не оставим. Будем идти в Верховный суд", - написал он.

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Напомним, 24 октября 2017 года Окружной админсуд Киева отклонил иск Центра противодействия коррупции к СБУ в связи с засекречиванием деклараций руководства спецслужбы.