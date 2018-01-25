Венгрия подарит Закарпатью 8 тысяч вакцин от кори

Гуманитарной помощи должно хватить на два месяца

Венгрия предоставит Закарпатской области 8 тысяч вакцин от кори в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, передает пресс-служба Москаля.

"После соответствующего обращения Закарпатской ОГА в генеральное консульство Венгрии в Ужгороде правительство этой страны приняло решение выделить области восемь тысяч вакцин в качестве гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.

Вакцина прибудет на Закарпатье 26 января. Ее должно хватить на 2 месяца. По словам главы области, Министерство здравоохранения пообещало прислать Закарпатью 10 тыс. вакцин от кори, однако до сих пор область их не получила.

Напомним, Закарпатье недополучает необходимое количество вакцины от кори, из-за чего в области резко растет количество заболевших. Министерство здравоохранения сообщило, что решает ситуацию с отсутствием вакцин от кори на Закарпатье.