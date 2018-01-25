В морском порту "Южный" в районе строящегося терминала обвалился причал. Об этом сообщает 04868.com.ua.
"Порт "Южный" понес значительные материальные убытки в результате обрушения одного из причалов. Чрезвычайное происшествие произошло в районе терминала, который строится компанией Cargill", – говорится в сообщении.
По мнению экспертов, обрушение могло произойти в результате использования устаревшей технологии проведения дноуглубительных работ китайским подрядчиком.
Помимо нанесения материального ущерба инфраструктуре порта "Южный", есть и другие негативные последствия. Обрушения причала нарушило и логистику перевалки грузов через порт.
Сроки восстановительных работ на данный момент спрогнозировать сложно.
Компания Cargill не комментирует возможность продолжения строительства в порту "Южный". Однако специалисты считают, что дноуглубительные работы должны быть срочно прекращены, поскольку в противном случае аналогичные аварии могут произойти и на других причалах порта "Южный".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Колумбии обрушился строящийся мост: погибли десять человек
Окончательные выводы о причинах, размере ущерба и возможных будущих последствиях будут сделаны в результате экспертизы.
Обрушившийся причал в порту "Южный"
Фото: 04868.com.ua