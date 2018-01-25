АТО: ранен украинский военный

25 января в районе проведения антитеррористической операции полного соблюдения режима прекращения огня не было – зафиксировано небольшое количество обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Российско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжали провоцировать силы АТО. По состоянию на 18:00 враг два раза открывал огонь.

На донецком направлении противник из 120-мм минометов вел огонь по опорным пунктам украинской армии вокруг Новотроицкого. Из гранатометов различных видов боевики обстреляли наши позиции неподалеку Водяного в Приазовье.

В результате вражеского обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ. Военные врачи квалифицируют состояние его здоровья как удовлетворительное.