Россия заподозрила Беларусь в поставках сыра из Украины

Беларусь может завозить в РФ украинский сыр под видом продукции из Македонии, Китая и Ирана

Происхождение до 25% сыров, представленных на рынках Российской Федерации, может оказаться украинским. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Россельхознадзор.

По словам официального представителя Россельхознадзора Юлии Мелано, в Россию ежегодно поставляется 150-300 тысяч тонн сыра, а значительная часть этой продукции произведена в Украине, поставки из которой запрещены с 2016 года. Продукцию в РФ поставляет Беларусь под видом товаров из Македонии, Ирана и других стран.

В октябре 2017 года на границе с Беларусью были зафиксированы партии сыров из Македонии, Китая, Ирана и Сан-Марино, однако ветеринарные службы этих стран заявили, что не отгружали продукцию ни в Россию, ни в Беларусь.

"Скорее всего, речь идет о легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Беларусь (в ​​частности, через "Белтаможсервис")", – говорится письме руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта замглавы минэкономразвития России Савве Шипову.

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Также сообщается, что если допустить, что объем импорта сырных продуктов в 2017 году остался на уровне 2016 года, то, с учетом данных Россельхознадзора, доля сыроподобной продукции, произведенной в Украине, во всей категории сыров на рынке России в 2017 году могла составить от 15 до 25,5%.

По данным Федеральной таможенной службы, Беларусь является крупнейшим поставщиком сыра и сырных продуктов в Россию. По итогам 11 месяцев 2017 года на нее пришлось более 84% от всей ввезенной продукции, или 119,4 миллиона тонн.